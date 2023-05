Dans le cadre de son programme dédié à la résilience des territoires, le think tank The Shift project a dévoilé, mercredi 10 mai 2023, sa plateforme "Territoires au futur" qui détaille la vulnérabilité et la résilience de chaque commune, EPCI, département et région. Cet outil, qui analyse l’artificialisation des sols, les émissions de gaz à effet de serre et les enjeux climatiques du territoire, vise à "lancer le débat localement" et à "aller plus loin dans la résilience".