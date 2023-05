La mise en œuvre du pacte enseignant va en partie reposer sur les directeurs d’école et les chefs d’établissement. En effet, ceux-ci devront notamment établir les besoins qui relèvent du pacte dans leur école ou établissement et les répartir entre les enseignants volontaires (lire sur AEF info). Dès lors, comme l’avait révélé AEF info (lire sur AEF info), les personnels de direction (chefs et adjoints) toucheront une prime de 1 000 € en 2023. Le ministère de l’Éducation nationale indique à AEF info, le 11 mai 2023, que les inspecteurs de circonscription sont également concernés par cette prime. En outre, le ministère informe que les directeurs d’école recevront eux aussi une prime, d’un montant compris entre 500 € et 900 € en fonction de la taille de l’école. Le MEN précise en revanche que cette prime ne concerne pas les personnels de direction de l’enseignement privé.