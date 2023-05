Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a retenu le cabinet Jeko pour expertiser les projets qui, dans les laboratoires, pourraient être valorisés. La détection s’appuie sur les remontées opérées par les acteurs de la recherche et de la valorisation : la Satt, l’incubateur DECA-BFC, FC’Innov, Bpifrance, la Comue et le conseil régional. Il s’agit d’un test "pour voir ce qu’un tel dispositif pourrait apporter en plus du travail déjà réalisé par la Satt", qui couvre un grand territoire (la Bourgogne-Franche-Comté et le Grand-Est), indique Laëtitia Martinez, vice-présidente à la région.