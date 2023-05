Après la reprise de l’Ecam Strasbourg-Europe, devenue "Icam Strasbourg-Europe", l’année dernière, qui devient le 7e campus français du réseau catholique d’écoles d’ingénieurs des arts et métiers, c’est dans la région Sud que pourrait s’implanter l’Icam à l’avenir : une étude de faisabilité est en cours à Aubagne à l’initiative de la mairie, indique Gilles Vandecaveye, directeur général, dans une interview à AEF info le 10 mai 2023. À l’étranger, après l’Afrique, l’Inde et l’Amérique latine, le réseau se tourne vers l’Asie, et pourrait bientôt voter son implantation à Manille (Philippines). "À chaque fois, ce sont des jésuites locaux qui nous appellent, pour deux raisons : notre innovation pédagogique et notre proximité avec le monde économique", explique-t-il. Anne Gallois, responsable du fundraising, revient pour sa part sur le nouveau dispositif de mécénat "événementiel" de l’Icam.