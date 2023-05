"On devrait être dans nos labos, dans nos bureaux, en réunions ou en colloque. Mais on est là parce que le déni de l’urgence climatique nous l’impose" : le 10 mai 2023, plusieurs dizaines de scientifiques participent à des actions ciblant principalement des agences BNP Paribas, désignée comme "la banque française qui investit le plus dans les énergies fossiles", fait savoir le collectif Scientifiques en rébellion. Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de la campagne internationale "Science is clear" qui a conduit à 2 arrestations au Danemark, 3 en Norvège et 2 à Boston (États-Unis).