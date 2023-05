Au-delà de la hausse des taux et "des maires […] qui ne veulent plus construire", Emmanuel Macron attribue, ce 11 mai dans une interview à Challenges, la crise du logement à des "surdépenses publiques". Pour lui, il "faut une conférence des parties" car "on ne peut tout attendre de la réforme gouvernementale". "Le président de la République a conscience qu’il existe une crise du logement en France et c’est une vraie avancée", réagit Véronique Bédague, dans un entretien à AEF info. La PDG de Nexity exhorte néanmoins l’État à "assumer son rôle, qui est de définir une politique du logement".