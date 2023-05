Alors que le Cerema organise, ces 15 et 16 mai, les Rencontres de la modélisation des déplacements, Damien Verry, directeur projet modélisation et évaluation des mobilités au Centre revient pour AEF info (1) sur les enjeux de cet événement, qui a vocation à "faire se rencontrer la maîtrise d'ouvrage (collectivités locales, services déconcentrés de l’État…), avec l’ingénierie publique et privée, qui fournit des solutions (les modèles de déplacement), les acteurs des transports, et le monde de la recherche et de l’innovation". Il explique par ailleurs l'importance de ces "modèles de déplacement", qu'il s'agisse de réaliser une évaluation ex-ante, d'observer les transports en continu, ou encore de faire des bilans a posteriori. "Pour réussir la transition écologique, il faut avoir des diagnostics partagés sur les enjeux et sur les impacts des solutions proposées", assure Damien Verry.