Au vu du "bilan positif" de la première édition, qui a permis d’accompagner 20 projets, l’Ademe a ouvert, mardi 2 mai 2023, une nouvelle édition de son appel à communs "sobriété et résilience des territoires". Pour "soutenir les dynamiques de coopération sur ces sujets", l’agence s’est associée cette fois à l’IGN et l’ANCT. Dix défis sont identifiés, parmi lesquels "écosystèmes et gestion des ressources naturelles", "planification et aménagement urbain", "énergie et réseaux" ou encore "mobilité et logistique". Trois "relevés de communs" auront lieu d’ici à décembre 2023.