Les journées régionales de l’Anru organisées à Lille jeudi 11 mai 2023 ont laissé une large place aux questions de relogement et de reconstitution de l’offre dans le cadre du NPNRU, dans un contexte de faible et inégale production de logement social dans la métropole lilloise. Pour ne pas créer une "concurrence entre les publics" concernés par les programmes de l’Anru et les demandeurs de HLM, élus locaux et bailleurs sociaux ont avancé des propositions pour favoriser la création de nouvelles habitations dans les quartiers en renouvellement urbain.