L’Espagne est frappée par une sécheresse historique, accentuée par le changement climatique. Le mois d’avril 2023 a été le plus chaud et sec jamais enregistré et, de façon générale, la montée du mercure a déjà fait diminuer les ressources en eau. Une tendance qui devrait se renforcer à l’avenir, alors que la demande, venant principalement de l’agriculture, n’a cessé de croître ces dernières années. Selon le principal syndicat d’agriculteurs, 60 % des terres agricoles seront affectées par cet épisode et plus de 3,5 millions d’hectares de céréales perdues. Le sujet fait monter les tensions politiques et sociales, en pleine année électorale.