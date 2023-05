Alors que le Sénat a adopté à l’unanimité en première lecture, le 6 avril, une proposition de loi "visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie", portée par des élus CRCE, un nouveau texte au même intitulé a été déposée à la Haute Assemblée le 1er mai 2023 par des sénateurs RDPI. Cette proposition de loi, dont la première lecture en séance publique aura lieu le 14 juin, vise à renforcer les compétences de ces agents et "à reconnaître l’expérience des agents de catégorie C exerçant d’ores et déjà cette fonction". Le Sénat a par ailleurs organisé une table ronde sur le sujet le 3 mai.