Pierre Février est le nouveau directeur des relations sociales de Michelin France. Il succède à Sophie Benchetrit-Balmary, en poste depuis 2018. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, d’un doctorat dans la spécialité "dynamique des fluides" et d’un postdoctorat de l’université d’Arizona (États-Unis), Pierre Février a fait toute sa carrière au sein du groupe Michelin. Pendant plus de dix ans, il a occupé divers postes en recherche et développement, avant de rejoindre la filière RH en 2017. Depuis 2019, il était "regional development partner" au sein de la fonction RH, manager de l’équipe chargée de la gestion du personnel sur le périmètre corporate.