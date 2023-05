Sur le Grand Nancy, une convention cadre dite "Parisot" (médecin nancéien précurseur de la santé sociale) "en faveur du développement des maisons de santé pluriprofessionnelles sur le territoire métropolitain et de leurs actions de santé publique" est signée le 9 mai 2023 par la collectivité et ses partenaires (ARS, CPTS, Cpam, région, etc.). Sans prôner un seul modèle d’exercice coordonné, les partenaires souhaitent co-construire un maillage territorial, afin de renforcer l’accès aux soins pour tous. Lors d’un point presse, ils esquissent ce que seront les maisons de santé de demain.