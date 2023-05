Le comité national consultatif d’éthique (CCNE) et le comité national pilote d’éthique du numérique (CNPEN) ont rendu le 9 mai un avis commun sur les questions éthiques soulevées par le développement des plateformes numériques de données de santé. De cette autosaisine, il ressort 21 recommandations destinées tant aux chercheurs, aux gestionnaires et concepteurs de plateformes, qu’aux pouvoirs publics et au grand public. Les comités soutiennent la notion européenne de "data-altruisme" sous réserve d’une information régulière et transparente des individus sur l’usage fait des données stockées.