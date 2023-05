La mise en place des SAÉ (situations d’apprentissage et d’évaluation), l’évaluation des compétences des étudiants, le recrutement des vacataires professionnels pour les encadrer. Autant de thèmes qui ont occupé la matinée d'une journée dédiée aux retours d’expériences sur les deux premières années d’application de la réforme du BUT. Des échanges organisés le 10 mai 2023 par le club EEA (enseignants et chercheurs en électronique, électrotechnique et automatique).