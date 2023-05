Michelin : la direction accorde des augmentations générales supplémentaires, de 3 % pour les premiers niveaux de salaire

La direction de Michelin annonce un "second budget d’augmentations salariales", pour répondre au contexte de hausse des prix, "bien que les salaires n’aient pas vocation à être indexés sur l’inflation", indique une note de service, datée du 15 juin 2022. Une augmentation générale de 3 % a été décidée pour les premiers niveaux de salaire, et une augmentation de 2 % concernera les collaborateurs et certains cadres. Elle sera "effective à compter du mois de juillet 2022". La direction affirme son souhait de "concentrer [le] budget en priorité sur les premiers niveaux de rémunération", puisque les niveaux les plus élevés "ont bénéficié d’un niveau de part variable plus important". "Enfin, compte tenu de l’évolution des prix des carburants, l’entreprise a la volonté de travailler avec les organisations syndicales […] sur la mise en place d’un forfait de mobilité durable".