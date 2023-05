Près de cinq ans après l’adoption de la loi Elan, qui a créé le cadre relatif à l’obligation des bâtiments tertiaires de réduire leur consommation énergétique pour 2030 (–40% par rapport à 2010), 2040 (–50%) et 2050 (–60%), le gouvernement soumet à la publication du public, du 9 au 30 mai, un nouveau projet d’arrêté modifiant l’arrêté initial datant du 10 avril 2020. Dit "valeurs absolues III", le texte détaille les objectifs exprimés en valeur absolue pour une nouvelle série d’activités courantes pour 2030 : commerces, hôtellerie et autres types d’hébergements touristiques assujettis, restauration et data centers. Selon la plateforme officielle Operat, fin avril 2023, les déclarations de consommation de l’année 2021 étaient de 84,8 TWh, pour une surface de 540 millions de m2.