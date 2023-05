"Reconquérir du temps administratif afin que l’attention des agents des services RH soit le plus possible tournée vers le soutien des chefs d’établissements, des enseignants et des agents du service public de l’éducation" : tel est l’objectif de la "transformation de l’organisation RH dans les académies" qu’a annoncée Matignon le 9 mai 2023. Le MENJ précise aussi à AEF info qu’il va "engager des chantiers structurants" avec "une stratégie RH nationale", ainsi qu’un "plan de transformation" du fait de la mise en œuvre du pacte. Ces transformations vont "s’appuyer sur le levier numérique".