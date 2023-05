Les congés conventionnels des salariés à temps partiel ne doivent pas nécessairement être pris sur des jours effectivement travaillés

Un accord d'entreprise peut imposer aux salariés à temps partiel et aux salariés à temps plein de prendre leurs congés conventionnels par fraction de six jours ouvrables. Les salariés à temps partiel ne peuvent soutenir que leurs jours conventionnels de congés doivent nécessairement être pris sur des jours effectivement travaillés, sauf à méconnaître le principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein prévu à l'article L. 3123-11 du code du travail. La Cour de cassation considère, en effet, dans un arrêt du 31 janvier 2012, qu'en application de ce principe, « les jours ouvrables de congés supplémentaires pour ancienneté [des salariés à temps partiel] doivent être décomptés, de la même manière que les jours de congés des salariés à temps complet, sur les six jours ouvrables de la semaine », c'est-à-dire sans tenir compte du fait que le salarié à temps partiel ne travaille pas certains de ces jours. En revanche, les jours de congés revêtant un caractère compensatoire doivent être décomptés sur les jours durant lesquels il est normalement prévu que le salarié travaille, précise l'arrêt.