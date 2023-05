C’est "un plan ambitieux et sans précédent de soutien de la recherche" qu’ont présenté le 9 mai 2023 le président de Lyon-III et la VP recherche Isabelle Delpla : 2,5 M€ sont fléchés pour les 3 ans à venir sur quatre axes : augmenter les dotations des labos (+60 %), donner du temps aux chercheurs, créer une maison de la recherche et renforcer la visibilité de la recherche.