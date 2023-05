Les commissions administratives paritaires sont au centre des procédures disciplinaires du CNRS. Ce sont elles qui siègent comme conseils de discipline et votent une proposition de sanction qui doit ensuite être prononcée par le PDG du CNRS. Les quatre CAP de l’organisme ont été renouvelées lors des élections professionnelles du 8 décembre 2022. Pour la CAP-1 consacrée aux chercheurs (DR et CR), le SNCS-FSU est le syndicat majoritaire, suivi par le Sgen-CFDT. Retrouvez la composition de toutes les CAP et les organisations syndicales auxquelles sont affiliés leurs membres.