À l’occasion du colloque sur la politique de l’eau qu’elle a organisé mercredi 10 mai à Paris, l’association Amorce vise à relever l’ambition du plan eau présenté le 30 mars par le président Macron. Elle estime possible, au sein des collectivités territoriales, de réduire de 10 % les prélèvements d’eau dès 2024 et propose les grandes lignes d’un texte de loi visant à consolider la planification nationale et à mieux financer la gestion de l’eau. Un texte qui est également "au cœur des discussions au Parlement", selon le député Pierre Cazeneuve (Hauts-de-Seine, Renaissance).