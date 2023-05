À l’instar de Montpellier-III, Toulouse-II et Rennes-II, la CFVU de Lyon-II a voté mardi 9 mai 2023 le basculement à distance de tous les examens terminaux du 2e semestre (1re session), qui débuteront le 24 mai. Une décision (18 pour, 9 contre, 4 abstentions) "qui n’a été prise de gaieté de cœur", précise Marie Karine Lhomme, VP CFVU. Les enseignants doivent en effet complètement revoir leurs examens, avec l’impossibilité de vérifier l’identité de celui qui compose et des possibilités de fraude de plus en plus massives avec l’IA. Mais cette décision s’imposait face à "l’instabilité de la situation en termes de blocage" des campus et les "tensions occasionnées, avec de vrais risques de violence". "Au moindre incident, il faut 15 jours pour reconvoquer un examen. On ne voulait pas prendre le risque d’une année interminable", explique la VP. Des lieux physiques seront ouverts pour les étudiants en précarité numérique.