Un an après l’adoption par l’Île-de-France de son Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, la région a signé, le 3 mai 2023, une convention de partenariat avec la CCI Paris Île-de-France. L’objectif est de "poursuivre et amplifier les coopérations" autour de trois axes, rapporte le communiqué commun diffusé le jour de la signature, à savoir "investir dans la formation tout au long de la vie", "favoriser le développement des entreprises, de l’emploi et des territoires" et "mobiliser conjointement des fonds européens".