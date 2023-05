Les ministères de la Transition énergétique, de la Transition écologique et du Logement lancent, du 5 mai au 30 juin, une concertation "pour un pacte territorial sur le service public de la rénovation de l’habitat France Rénov", porté depuis le 1er janvier 2022 par l’État et les collectivités. Une concertation qu’Agnès Pannier Runacher, Christophe Béchu et Olivier Klein avaient annoncée dans un récent courrier aux présidents de conseils régionaux et de départements (lire sur AEF info), et que la DG de l’Anah avait évoquée le 12 avril (lire sur AEF info). Afin de mettre en oeuvre ce nouveau pacte au 1er janvier 2025, le gouvernement demande notamment aux associations représentatives des collectivités et des acteurs de France Rénov quels sont "les leviers pour animer une offre d’accompagnement visant un reste à charge nul pour les ménages sur toutes les thématiques de l'habitat."