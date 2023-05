"Nous avons beaucoup développé les mesures d’accompagnement plus intensif, comme le CEJ ou Equip’emploi", explique Nadine Crinier, directrice régionale de Pôle emploi Île-de-France. La région est la plus concernée par le dispositif Equip’emploi, qui cible les agences comptant le plus de chômeurs habitant les quartiers prioritaires de la ville. "Nous comptons 290 conseillers mobilisés, dans 22 territoires", commente-t-elle. Dans une interview à AEF info, elle présente aussi ses actions pour réduire les tensions de recrutement. En Île-de-France, le dispositif de "vivier" a été élargi aux métiers de la sécurité en lien avec les Jeux Olympiques de 2024.