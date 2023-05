"La liberté académique est essentielle pour que les universités puissent servir la société, mais elle est régulièrement remise en question par des menaces allant de l’intimidation d’individus et d’institutions à de nouvelles pressions liées aux médias sociaux, aux changements culturels et au financement", déclare la Leru, dans une mise à jour de son "document de position" ad hoc publié le 27 avril 2023. Pour l’association, "la liberté académique ne peut jamais être considérée comme acquise, elle exige une vigilance permanente de la part des autorités publiques et des universités elles-mêmes".