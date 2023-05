Dans un message adressé aux personnels d’Inria, mercredi 10 mai 2023, et qu’AEF info a pu consulter, Bruno Sportisse, PDG de l’organisme, annonce sa candidature à sa propre succession. "Je suis convaincu qu’il est important pour l’institut, et pour ce qu’il a toujours su porter de manière singulière pour la France, que nous inscrivions la dynamique engagée dans le temps long, en sachant aussi tirer l’expérience des dernières années et apprendre de nos réussites et de nos difficultés, comme toute organisation qui se transforme", fait-il valoir.