Voici une série de brèves concernant les académies :un partenariat entre l’académie de Guyane et l’université d’Aix-Marseille pour l’attractivité des postes en Guyanepremier séminaire numérique éducatif en Corse du Sud une plainte contre le professeur parisien qui a brûlé les copies de ses élèves équipement numérique des collèges dans l’académie de Normandie500 lycéens professionnels et agricoles du Grand Est et de Paca accueillis à la Villa Médicis à Romeéquipement des écoles de Toulouse contre les fortes chaleursune convention sur la mobilité des jeunes de Nouvelle-Aquitaine vers le Québec