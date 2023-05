Le 9 mai 2023, Journée de l’Europe, a marqué le lancement de l’Année européenne des compétences. À cette occasion, le gouvernement français a annoncé avoir désigné Gilles Gateau, directeur général de l’Apec et président du Haut Conseil du dialogue social, comme coordinateur national, et Marianne de Brunhoff, du Secrétariat général des ministères sociaux, comme coordinatrice adjointe. Avec des missions de représentation, de mobilisation et de communication, ils seront "les chefs d’orchestre de l’ensemble des initiatives estampillées 'Année européenne' sur le territoire français", précise le communiqué. "Ils feront part aux acteurs de leurs enseignements, en termes d’échanges de bonnes pratiques, au contact des autres coordinateurs des pays voisins, qui se réuniront régulièrement pendant cette 'Année européenne', pour rendre compte des actions et des politiques de leurs États respectifs."