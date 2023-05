C’est une nouvelle victoire pour la ville de Grande-Synthe. Le Conseil d’État a suivi mercredi 10 mai 2023 les préconisations du rapporteur public et ordonné au gouvernement "de prendre de nouvelles mesures d’ici le 30 juin 2024, et de transmettre, dès le 31 décembre [2023], un bilan d’étape détaillant ces mesures et leur efficacité". Il estime en effet que sa précédente décision de juillet 2021 n’a pas été exécutée et qu’il n’est "pas garanti de façon suffisamment crédible" que le pays réduira ses émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030.