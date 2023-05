Si la Commission nationale des titres-restaurant est vouée à disparaître, ses membres sont bien décidés à assurer la pérennité du dispositif. Le 10 mai 2023, les représentants des quatre collèges qui composent la commission (employeurs, salariés, émetteurs, restaurateurs et assimilés) appellent à poursuivre le développement du titre-restaurant, tout en préservant ses fondamentaux. Ils suggèrent notamment de relever le plafond de prise en charge par l’employeur et de supprimer la restriction géographique d’utilisation, mais veulent limiter l’achat de produits alimentaires non transformés.