Présenté ce mercredi 10 mai 2023 en Conseil des ministres, le projet de loi "Sécuriser et réguler l’espace numérique" prévoit plusieurs dispositions pour "facilite [r]" la "régulation, par les collectivités, des meublés de tourisme". Ce texte, porté par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, et Jean-Noël Barrot, ministre délégué à la Transition numérique, pérennisera notamment l'API "Meublés", une plateforme expérimentée depuis 2022 pour faciliter l’échange d’informations entre collectivités et plateformes de locations de meublés (lire sur AEF info). En outre, un opérateur "intermédiaire", dont la nature n’est pas précisée, sera chargé de la "standardisation et la circulation des données liées à l’enregistrement obligatoire [des logements] et au plafond de 120 nuitées par an pour les locaux déclarés résidences principales".