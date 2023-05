Daniel Auverlot annonce le 10 mai 2023 que le rectorat de Créteil devra, pour faire face aux besoins d’enseignants, recruter des contractuels supplémentaires - environ 500 - à la rentrée. L’académie a aussi proposé à l’ensemble des professeurs contractuels en poste cette année de renouveler leur contrat. Deux nouveautés, se réjouit le recteur : les nouveaux contractuels seront recrutés au 1er juin et non en septembre, afin de les "fidéliser" et les former ; les professeurs des écoles contractuels seront recrutés avec des contrats de 2 ans. Le recteur évoque également le pacte enseignant.