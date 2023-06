Suite aux révélations du livre Les Fossoyeurs écrit par le journaliste Victor Castanet, le gouvernement a lancé en mars 2022 un plan pour le renforcement des contrôles des Ehpad (lire sur AEF info). Anne Micol, responsable du pôle Mission Inspection Évaluation Contrôle de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, et Stéphane Deleau, directeur de la Direction Inspection Justice Usagers (DIJU) ont accordé un entretien à AEF info pour présenter le déroulement des contrôles et inspections. L’ARS Auvergne-Rhône-Alpes s’appuie sur une méthodologie de classification qui permet de diversifier les formes de contrôles et d’inspection pour les 937 Ehpad de la région. "400 sont ciblés par un contrôle sur pièces en 2023. 65 inspections sur place devraient être effectuées. Habituellement, un programme d’inspection contrôle d’une ARS effectue entre 230 et 250 missions par an", souligne le directeur de la DIJU. Quatrième épisode de notre série consacrée aux contrôles dans les Ehpad.