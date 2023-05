Du 12 au 14 mai 2023, la Convergence nationale des services publics organise un cycle de manifestations à Lure (70) sur les thématiques des retraites, de la sécurité sociale et de l’accessibilité des services publics. Regroupant plusieurs représentants d’organisations syndicales, confédérations, associations et élus, l’événement prévoit un cycle de conférences, des ateliers et des stands autour des services publics de la santé, du transport et de l’énergie, avec pour objectif de "reconquérir" les services publics "en grande difficulté", dans l’optique de produire des propositions.