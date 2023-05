Comme la Première ministre l’avait annoncé le 26 avril, la CDC vole au secours de la filière de la promotion, frappée par la crise de l’offre et de la demande de logements. Sa filiale logement annonce, ce mercredi 10 mai, qu’elle commandera 17 000 logements, soit 12 000 LLI et 5 000 LLS, afin de sécuriser les programmes des promoteurs auprès des banques et leur permettre d’en lancer d’autres. Ce soutien représente un investissement de 3,5 milliards d’euros. Ce qui a nécessité le lancement, par CDC Habitat, d’une augmentation de capital de 500 millions d’euros, souscrite par la CDC.