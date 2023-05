En ne nommant pas au poste de PU-PH un candidat dont le comportement est "inapproprié", en raison de "questions insistantes, personnelles et déplacées" et "d’une tentative de séduction inappropriée à l’égard d’une étudiante stagiaire", les ministères de l’Enseignement supérieur et de la Santé "n’ont commis aucune erreur d’appréciation", conclut le Conseil d’État, dans une décision du 28 avril 2023. Le requérant demandait à être intégré à la liste des personnes nommées ou, à défaut, un réexamen de sa candidature. Sa requête a été rejetée.