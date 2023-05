Le marché carbone EU ETS est entré en 2022 dans une période de "révolution", selon le dernier rapport de l’état du marché en 2023, publié par quatre think tank et organismes européens (ERCST, Ecoact, BloombergNEF, le Centre Wegener) le 26 avril. La hausse des prix du CO2 et la révision de la directive pour 2030 en font un outil au service de la décarbonation de l’industrie et une source de revenus importante pour le financement de la transition énergétique. Cependant, couplé au Cbam, le marché ne permet pas de garantir la compétitivité de l’industrie européenne, alertent les auteurs.