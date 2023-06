Le numéro du mois d’avril 2023 du "Bref" du Cereq, dédié aux conditions de reconnaissance des savoirs acquis au travail dans le BTP en Argentine, en France, au Maroc et au Sénégal, présente la VAE comme "un objectif ultime" à atteindre, tout en incitant à déployer des formes de reconnaissances intermédiaires. L’étude pointe l’efficacité de la transmission des compétences entre pairs auprès de jeunes faiblement qualifiés, et elle insiste sur l’importance de valoriser par la qualification le savoir-faire de ces publics et souhaite que cette modalité pédagogique soit reconnue en tant que telle.