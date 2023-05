Après l’École polytechnique, CentraleSupélec dévoile son fonds d’investissement CentraleSupélec Venture, le 10 mai 2023. Créé par l’école et ses alumni, ce fonds early stage doit permettre de "financer l’innovation au sens large, avec une attention particulière portée à la deep tech, à la santé, ainsi qu’aux transitions industrielle et environnementale". Ce fonds, qui a déjà levé 12 M€ et vise les 25 M€ pour début 2024, a ainsi pour objectif de soutenir 25 start-up issues de l’écosystème de CentraleSupélec et "vient compléter ses dispositifs existants d’accompagnement et d’accélération".