L’Udes "se réjouit de voir sa représentativité à nouveau reconnue" au niveau national multiprofessionnel

L’Udes (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire) est reconnue représentative au niveau national et multiprofessionnel dans le secteur de l’économie sociale et solidaire. C’est ce que précise un arrêté du 19 octobre 2021, publié au JO du 23 octobre 2021. "Porte-voix des intérêts des employeurs sociaux et solidaires, l’Udes se réjouit de voir sa représentativité à nouveau reconnue à l’heure où ses entreprises jouent un rôle essentiel dans les grandes transitions économiques […] et essaiment leurs valeurs dans toute l’économie", indique Hugues Vidor, président de l’Udes, le 2 novembre 2021. "L’Union continuera à sensibiliser les pouvoirs publics aux besoins du secteur dans le cadre des échéances électorales à venir et de la présidence française de l’ UE au premier semestre 2022", poursuit-il. L’Udes regroupe 23 groupements et syndicats d’employeurs et 16 branches et secteurs.