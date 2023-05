Le gouvernement décide le 9 mai 2023 d’engager la procédure accélérée d’examen de la proposition de loi "visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels" présentée par les députés Horizons et Renaissance et apparentés. Connue sur le nom de "PPL Valletoux" du nom de son rapporteur, le député Frédéric Valletoux (Horizons, Seine et Marne), elle vise à "répondre aux inégalités territoriales" de répartition des médecins, en particulier des médecins spécialistes, sur le territoire. Elle sera examinée en séance publique début juin.