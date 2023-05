La Cnil annonce, mercredi 10 mai 2023, qu’elle a décidé de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de Clearview AI en octobre 2022 pour un montant de 5,2 millions d’euros. Elle avait sanctionné cette société états-unienne, qui a développé un outil de reconnaissance faciale en aspirant des photographies et vidéos accessibles sur internet, par une amende de 20 millions d’euros et lui avait enjoint de cesser de collecter et d’utiliser les données des personnes se trouvant en France (lire sur AEF info). Clearview AI disposait de deux mois pour respecter l’injonction, avec ensuite une astreinte de 100 000 euros par jour de retard. "La société n’a adressé aucun justificatif de mise en conformité dans ce délai", souligne l’autorité administrative indépendante. Laquelle a donc prononcé la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 décembre 2022 au 9 février 2023.