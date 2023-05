Auvergne-Rhône-Alpes Orientation et les CCI de la région ont signé un partenariat le 24 avril 2023 pour permettre une meilleure découverte de l’entreprise aux futurs alternants. Le texte s’articule autour de 4 axes opérationnels. 1 900 entreprises seront contactées et mobilisées. Des rendez-vous seront assurés par les conseillers CCI pour accompagner 600 entreprises afin de les préparer à l’accueil d’un alternant. Ces mêmes conseillers interviendront dans les établissements scolaires pour mieux informer les élèves "sur le dispositif des stages de découverte professionnelle, le monde économique, les métiers en tension et les techniques de recherche d’emploi", précise les deux partenaires. 90 interventions sont prévues. Enfin, un objectif de 5 700 stages de découverte professionnelle a été fixé pour 2023 (5 300 ont été réalisés en 2022). 125 000 € seront apportés par AURA Orientation.