Le cadre des carrières de recherche étant régi par des règles et réglementations nationales, une réforme européenne de l’évaluation de la recherche "doit inclure les gouvernements de l’UE", estiment les universités de recherche de la Leru et leurs associées est-européennes de CE7, dans une déclaration publiée le 4 mai 2023. Elles appellent ces derniers "à s’engager dans des consultations nationales tripartites avec les acteurs de la recherche et les agences de financement de la recherche de leur pays, afin de discuter des obstacles potentiels à la réforme au niveau national ou régional".