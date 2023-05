L’académie de Paris veut renforcer l’accès aux bourses des collégiens

"Une famille sur cinq bénéficie d’une bourse scolaire au collège. Toutefois, malgré la mobilisation des établissements scolaires, une partie de celles ayant droit aux bourses scolaires n’y accède pas", rappellent dans un communiqué le rectorat et la CAF de Paris. Afin de faciliter l’accès à cette aide, les deux organismes ont signé une convention qui prévoit une expérimentation dans les Xe et XVIIIe arrondissements : les droits seront rappelés aux familles ayant un enfant en âge d’être scolarisé en 6e à la rentrée 2021-2022 et susceptibles de répondre aux critères d’éligibilité aux bourses de collège. La CAF a lancé "une communication proactive et personnalisée" par mails et SMS pour toucher les 739 familles qui seraient concernées et leur expliquer les démarches.