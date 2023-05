"Cairn.info et l’Assemblée nationale s’associent pour permettre un accès large et aisé aux revues de sciences humaines et sociales pour l’ensemble des députés, des députées et des personnels de cette institution majeure pour notre vie démocratique", fait savoir le portail web dédiées aux revues de SHS francophones Cairn.info, début mai 2023. À la suite d’une demande introduite par les députés Hadrien Clouet (LFI, Haute-Garonne) et Arthur Delaporte (PS, Calvados), l’Assemblée nationale s’est dotée depuis le début de 2023 d’un abonnement à Cairn.info, consultable sur l’ensemble de ses postes. Cairn compte sur cette disposition, qui fait suite à une mesure similaire au Sénat, pour "mieux relier travaux parlementaires et les sciences humaines et sociales".