Attendu depuis un an, le décret définissant le nouveau statut d’emploi de l’inspection générale des Finances, dont le corps est mis en extinction depuis le 1er janvier dernier dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique, est publié ce 10 mai 2023 au Journal officiel. Est également publié un autre texte qui précise les modalités d’organisation et le champ de compétences de l’inspection. Les deux décrets réaffirment les principes d’impartialité et d’indépendance de l’inspection.