Les VSS sont "un sujet trop important pour qu’on se fâche, d’autant plus que sur les quatre points soulevés par le collectif EsseComplice, nous sommes d’accord avec eux", réagit Anne-Claire Pache, directrice de la stratégie et de l’engagement sociétal à l’Essec, jointe par AEF info le 9 mai 2023 alors qu’un collectif d’étudiants a appelé à une manifestation devant l’école le même jour et fait circuler une pétition, "Pour l’application de la politique de tolérance zéro à l’Essec". Celle-ci demande à "mettre un terme à l’impunité des agresseurs et des violeurs" et compte plus de 2 500 signatures.